Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin başlattığı kapsamlı hükümet değişikliği kapsamında Naftogaz CEO'su Sergey Koretski'yi ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

KORETSKİ 289 OYLA GÖREVE SEÇİLDİ

Zelenski, Koretski'yi özellikle enerji sektöründeki çalışmaları ve Ukrayna'yı savaş koşullarında yeni bir kış dönemine hazırlama kapasitesi sebebiyle başbakanlığa aday olarak gösterdi. Koretski, parlamentoda yapılan oylamada 289 milletvekilinin desteğini alarak göreve seçildi.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİLERE SEBEP OLDU

Öte yandan yüzlerce protestocu, Zelenski'nin Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'u göreve başladıktan sadece altı ay sonra görevden alma kararını protesto etmek için parlamento binası önünde toplandı.