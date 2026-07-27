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Kaynak: AA

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rostov bölgesine İHA'larla saldırı düzenlediğini söyledi.

Yaklaşık 50 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini aktaran Slyusar, saldırı neticesinde sosyal kurum, işletme, depo ve çok katlı binaların hasar gördüğünü ifade etti.

Slyusar, "Rostov-Na-Donu'da 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlandı. Bina sakinleri tahliye edildi. Depolarda çıkan yangın söndürüldü." dedi.

13 KİŞİ YARALANDI

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya üzerinden, Belgorod şehrinin, yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını aktardı.

Saldırı neticesinde 11 çok katlı bina, 4 ev ve işletmenin hasar gördüğünü belirten Şuvayev, "Saldırıda, 2 çocuk dahil 13 kişi yaralandı. Bunlardan 5'i hastaneye kaldırıldı. Binalardan tahliye edilenler için geçici konaklama merkezi oluşturuldu." açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'YA AİT 276 İHA VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 276 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova ile Karadeniz ve Azak Denizi'nin de aralarında bulunduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.