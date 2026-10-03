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Kaynak: AA

Bakanlığın duyurusunda, söz konusu yatırımların kritik tedarik hatlarının güvenceye alınmasına, Ukrayna'nın enerji altyapısının dayanıklılığının artırılmasına ve kritik maden endüstrisinin büyütülmesine katkı sunacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Ukraynalı BGV Group Management şirketiyle ortak yatırım platformu oluşturulacak. Platform aracılığıyla Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki erken aşama madencilik girişimlerinden çeşitlendirilmiş bir portföy meydana getirilmesi ve kritik mineraller sektörünün geliştirilmesi hedeflenecek.

İlk aşamada platformun yatırım odağında nadir toprak elementleri, uranyum, berilyum ve zirkonyum yatakları bulunacak. Böylece ülkenin kritik mineral üretiminin artırılması, Ukrayna vatandaşları için yeni iş imkanlarının oluşturulması ve ABD'li, Ukraynalı şirketlerle uluslararası yatırımcılara yatırım olanakları sunulması amaçlanacak.

Bunun yanı sıra ABD ve müttefiklerinin piyasaları için stratejik öneme sahip kritik minerallerin güvenli tedarik zincirlerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, fonun çok merkezli birleşik ısı ve elektrik üretim platformuna yapacağı öz sermaye yatırımının da savaşta hasar gören elektrik ve ısı arzının yeniden kurulmasına yardımcı olacağını bildirdi. Yatırımın, yerel ölçekte faaliyet gösterecek enerji merkezlerinin inşası ve işletilmesini destekleyeceği kaydedildi.

Fonun, Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK tarafından ülke çapında 6 noktada kurulan batarya enerji depolama sistemine de finansman sunduğu aktarıldı. Faaliyetteki sistemin yaklaşık 600 bin hanenin iki saatlik tüketimine denk elektrik sağlama kapasitesine ulaştığı ve elektrik şebekesinin dayanıklılığıyla istikrarını artırdığı ifade edildi.

Yeni yatırımların onaylandığına dair açıklama, iki ülkenin fon için başlangıç sermayesini oluşturup faaliyetleri başlatmasının birinci yılının ardından yapıldı.

Fon, bu yıl mart ayında gelişmekte olan teknoloji şirketi Sine Engineering'e ilk yatırımını gerçekleştirmişti.

ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu da haziranda, fon yatırımlarıyla bağlantılı olarak Ukrayna'da özel sektör yatırımlarını ve sermaye mobilizasyonunu destekleyecek siyasi risk sigortası çerçevesinin geliştirilmesi amacıyla Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı ile işbirliği anlaşmasına imza atmıştı.

Bu kapsamda taraflar, Ukrayna ekonomisinin yeniden yapılandırılması sürecinde sermayenin harekete geçirilmesi ve stratejik sektörlerde yatırım imkanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edecek.