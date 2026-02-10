Ukraynalı sporcu Vladislav Heraskeviç, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları öncesinde Cortina'daki antrenmanlar sırasında üzerinde savaş sırasında ölen kişilerin olduğu bir kask takarken görüntülenmişti. Sporcu, oyunlar başlamadan kısa süre önce organizasyonu Ukrayna'daki savaşa dikkat çekmek için platform olarak kullanacağını açıklamıştı.

Ancak açılış töreninde Ukrayna bayrağını taşıyan Heraskeviç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi antrenman ve yarışlarda kaskı kullanmasını yasakladığını belirtti. Kasktaki kişilerin çoğunun sporcular olduğunu belirten Heraskeviç, bunlar arasında genç halterci Alina Peregudova, boksör Pavlo İşçenko ve buz hokeyi oyuncusu Oleksiy Loginos olduğunu ifade etti.

Sporcu, kararın Olimpiyatların bir parçası olan ve artık sahaya çıkamayacak sporcuların anısına saygısızlık olduğunu savundu. Heraskeviç ayrıca komitenin geçmişte benzer anma mesajlarına izin verdiğini ancak bu kez Ukrayna için "özel kurallar" uygulandığını iddia etti.

Komite temsilcisi Toshio Tsurunaga'nın olimpiyat köyüne gelerek karar hakkında kendisini bilgilendirdiğini aktaran Heraskeviç, yasağın Olimpiyat Antlaşması'nın 50'nci maddesine dayandırıldığını söyledi. Bu maddeye göre olimpiyat alanlarında siyasi, dini veya ırksal propaganda niteliğinde herhangi bir gösteri veya ifadede bulunmak yasak.

Komiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada Heraskeviç'in iddiası teyit edildi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Heraskeviç'e teşekkür etti. Zelenskiy, sporcunun kask hareketiyle Ukrayna'nın verdiği mücadelenin bedelini dünyaya hatırlattığını söyledi.