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Geçtiğimiz ay Rusya'nın Engels-2 hava üssünde gerçekleşen ve stratejik Tu-95MS bombardıman uçağının imhasıyla sonuçlanan operasyonun arkasındaki gizem çözüldü. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bünyesindeki Alpha özel operasyon merkezi için özel olarak üretilen MICH 2000 model uzun menzilli İHA’nın, Çin yapımı ZTK-150’nin tersine mühendislik yöntemiyle geliştirilen bir versiyonu olduğu ortaya çıktı. Temel konfigürasyonda 48 bin dolarlık maliyete sahip olan araç, 60 kilogram harp başlığı taşıyabiliyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİNİN FABRİKASI GİZLİCE GÖRÜNTÜLENDİ

MICH 2000’in geliştirilme süreci, Ukraynalı bir ekibin 2023 sonunda Çin’de gerçekleştirdiği temaslara dayanıyor. Çin’in sivil İHA ihracatına sınırlama getirmesinin ardından ZTK-150 modelini satın alamayan Ukraynalı ekip, fabrika yönetiminin sunduğu pilot eğitimi fırsatını değerlendirerek üretim hattını detaylı şekilde fotoğrafladı. Ukrayna'ya taşınan fikirler ve parçalar, ilk testlerde düşüşler yaşasa da geliştirilmeye devam etti. İki yıllık sürecin ardından, gövde düzeni hariç tüm parçaları dönüştürülen İHA’nın yerlilik oranı yüzde 85'e kadar çıkarıldı.

YILDA 6 BİN İHA ÜRETİLİYOR

MICH 2000'ı geliştiren üretici şirket, yılda yaklaşık 6 bin adet İHA üreterek Starlink tabanlı iletişim seçenekleriyle farklı görevlerde kullanıma sunuyor. Şimdiye kadar Rusya içerisindeki lojistik merkezleri, elektronik harp sistemleri ve liman tesisleri dahil olmak üzere yüzlerce hedefi vuran MICH 2000, son operasyonda 50-60 milyon dolar değerindeki Tu-95MS bombardıman uçağını kuyruk bölümünden vurarak tamamen kullanılmaz hale getirdi.