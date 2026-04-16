Ukrayna ordusu, modern savaşın en ölümcül unsurlarından biri haline gelen insansız hava araçlarının yarattığı tehdide karşı yeni bir strateji geliştiriyor. Cephe hattında insan askerlerin yerini giderek daha fazla robot sistemlerin alması hedeflenirken bu dönüşüm savaşın doğasını kökten değiştirebilecek bir aşamaya işaret ediyor.
Ukrayna’dan savaşta robot hamlesi: Rus askerleri bunu hiç beklemiyordu
Rus işgaline karşı mücadeleye devam eden Ukrayna, savaş sahasında dikkat çeken bir hamleye imza attı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kara robotları ve İHA’ların bir Rus mevzisini ele geçirdiğini söyledi.
Donanım Haber’in derlediği habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ait kara robotları ve insansız hava araçlarının birlikte hareket ederek bir Rus askeri mevzisini ele geçirdiğini ve Rus askerlerini teslim olmaya zorladığını öne sürdü. Bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil ancak yayımlanan tanıtım videosunda Ukrayna’nın askeri robotlarının son üç ayda 22 binden fazla görev gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Zelenskyy yaptığı açıklamada, “Bu savaşın tarihinde ilk kez bir düşman mevzisi tamamen insansız platformlar - kara sistemleri ve insansız hava araçları - tarafından ele geçirildi” dedi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı da son dönemde kara robotlarının kullanımında ciddi bir artış yaşandığını duyurdu. Buna göre son beş ayda insansız kara aracı görevleri üç katına çıkarken yalnızca Mart ayında 9 binden fazla robotik operasyon gerçekleştirildi. Bu gelişmeler, savaşın bugüne kadar daha çok hava dronlarıyla özdeşleşen doğasına yeni bir boyut ekliyor.
Öte yandan Zelenskiy’nin bahsettiği olayın 2025 yılında Harkiv bölgesinde gerçekleşmiş bir operasyona dayandığı değerlendiriliyor. Ukrayna 3. Ayrı Taarruz Tugayı’nın açıklamasına göre birlik, hava dronları ve “kamikaze” tipi kara robotlarını kullanarak Rusya’ya ait tahkim edilmiş bir cephe hattını hedef aldı.
Saldırı sonrası Rus askerlerinin mevzilerini terk ettiği ve bir robota teslim olduğu ifade edildi. Daha önce de Rus askerlerinin dronlara teslim olduğu görüntüler kaydedildiği için bu tür senaryolar artık şaşırtıcı bulunmuyor.
İNSANLAR İÇİN “ÖLÜM BÖLGESİ”
Savaş alanında robot kullanımının artmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri, insansız hava araçlarının yarattığı büyük tehdit. 2026 Şubat itibarıyla cephe hattının yaklaşık 20 kilometre gerisine kadar uzanan bir “ölüm bölgesi” oluşmuş durumda. Bu bölgede hareket eden askerler, sürekli dron gözetimi ve saldırı riski altında bulunuyor.
Askerler bu tehdidi azaltmak için gece hareket etmeyi, termal gizleme ekipmanları kullanmayı veya sisli hava koşullarını tercih etmek zorunda kalıyor. Ancak buna rağmen dronlar, savaşın beşinci yılına girilirken her iki tarafta da en fazla can kaybına neden olan unsur haline gelmiş durumda.
Ukrayna’nın geliştirdiği yeni nesil askeri dronlar ise yapay zeka destekli sistemlerle donatılıyor. Bu araçlar, elektronik karıştırma nedeniyle operatörle bağlantı kesilse bile hedef takibi ve saldırı gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanıyor.
Hava dronlarına kıyasla daha sınırlı kullanılan kara robotları, son dönemde özellikle lojistik ve tıbbi tahliye görevlerinde öne çıkıyordu. Ancak Ukrayna ordusu, bu robotları artık doğrudan çatışma görevlerinde de kullanmaya başladı. Makineli tüfekler ve bombaatarlarla donatılan bazı robotlar, gerektiğinde patlayıcı yüklü mobil saldırı araçlarına dönüşebiliyor.