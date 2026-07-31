Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Rusya’nın Volgograd Valisi Andrey Boçarov'un yazılı açıklamasında, Ukrayna’nın bölgeye yönelik İHA saldırısına ilişkin detaylarına yer verildi.

Şehrin güneyindeki bir enerji tesisi ile Dzerjinskiy bölgesindeki depolarda yangın meydana geldiği belirten Boçarov, saldırılarda bölge genelinde 5 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Boçarov, Traktorozavodskiy bölgesindeki bir apartman ve Krasnoarmeyskiy bölgesindeki müstakil evin de saldırılarda hasar gördüğünü açıkladı.

Wildberries tarafından yapılan açıklamada ise şirketin Volgograd’daki lojistik tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve ilk belirlemelere göre tesiste yaralanan bulunmadığı söylendi.

İfadelerde lojistik operasyonların yeniden gerçekleştirdiği, mal kabulü ile sipariş sevkiyatının şirketin diğer tesisleri üzerinden yapıldığı ifade edildi.

Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar başlatmıştı.