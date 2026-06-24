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Kaynak: AA

Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Orenburg bölgesinde yer alan Orenburg Gaz İşleme Tesisi'ne saldırı yapıldığı ifade edildi.

Bu tesiste yer alan helyum fabrikasını da hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıların yapıldığı alanlarda yangın çıktığı söylendi.

Açıklamada, "Orenburg Gaz İşleme Tesisi ve Orenburg Helyum Fabrikası, tek bir kompleksi oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Orenburg Gaz İşleme Tesisi'nin "dünyanın en büyük gaz ve kimya sanayi komplekslerinden biri" olduğu belirtilen açıklamada, "Tesisin kapasitesi yıllık 45 milyar metreküp gaz." denildi.