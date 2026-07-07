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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik son iki senenin en kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'lar vasıtasıyla bir saldırı teşebbüsünde bulunduğunu aktardı.

Moskova bölgesinin yoğun bir hava saldırısına maruz kaldığını belirten Belediye Başkanı Sobyanin, şu bilgileri paylaştı:

"Dün akşam saatlerinden bugün sabah saat 06.00'ya kadar Moskova bölgesine doğru 430'dan fazla İHA uçtu. Bunların birçoğu, bölge sınırında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Başkent Moskova'ya doğru uçan 36 İHA yok edildi."

Rus basınında çıkan haberlerde de söz konusu saldırının, son iki yıllık süreçte Moskova bölgesine gerçekleştirilen en yoğun ve en geniş kapsamlı İHA saldırısı olduğu vurgulandı.