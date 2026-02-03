Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda Rusya ile devam eden savaş başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Avrupa Birliği’nin İran rejiminin ana askeri unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) "terör örgütü" olarak tanımlama kararı aldığını hatırlatarak, "Ukrayna'da biz bu kararı halihazırda aldık ve bu oluşumu terörist örgüt olarak tanımladık. Bizim için bu konu kapanmıştır" açıklamasında bulundu.

Dünyadaki tüm teröristlerin aynı muameleyi ve kınamayı hak ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Hiçbiri galip gelmemelidir. Hayatları korumaya yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) 30 Ocak tarihinde terör örgütü olarak tanımlanan oluşumlar listesine dahil edildiği bildirildi.

Ülkenin farklı bölgelerindeki altyapı ve enerji tesislerinin Rusya saldırılarında hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Ancak bölgeler arası bağlantıyı sürdürüyor ve ulaşım hatlarımızı işler halde tutuyoruz" dedi. Buna rağmen gün boyunca altyapıyı hedef alan füze saldırıları veya Shahed dronu saldırıları yapılmadığını belirten Zelenskiy, "Bu gelişme önemlidir ve ABD’nin durumu gerçekten değiştirme motivasyonuna sahip olduğunda, durumun değişebileceğini göstermektedir" dedi.