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Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Azak Denizi'nde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü kuru yük gemilerine yönelik geniş kapsamlı bir hava operasyonu gerçekleştirdiklerini bildirdi. Brovdi, söz konusu gemilerin Ukrayna topraklarından yasa dışı yollarla çıkarılan tahılın yanı sıra askeri mühimmat ve petrol taşımacılığında kullanıldığını iddia etti.

GECE YARISI DÜZENLENEN İHA OPERASYONUYLA VURULDULAR

Operasyonun zamanı ve detaylarına ilişkin bilgi paylaşan Ukraynalı Komutan Brovdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İnsansız Sistemler Kuvvetleri 1. Merkezine ait insansız hava araçları 5 Haziran gecesi, Mariupol ve Berdyansk limanlarında ve geçici olarak işgal altındaki Ukrayna topraklarının kıyı sularında yasa dışı olarak hareket eden 5 gemiyi vurdu."

"KAÇAKÇILIK LOJİSTİĞİ DURDURULMALIDIR"

Hedef alınan gemilerin izlerini gizlemek amacıyla özel yöntemler kullandığına dikkat çeken Brovdi, gemilerin seyir radarlarını tamamen kapattığını ve gövdelerindeki isimlerin boyayla gizlendiğini savundu. Bu gemilerin yasa dışı lojistik ağının birer parçası olduğunu ileri süren Brovdi, "İşgalcilerin yürüttüğü bu kaçakçılık lojistiği ne pahasına olursa olsun durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı komutan, insansız hava araçları tarafından kaydedilen saldırı anlarına ait video görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.