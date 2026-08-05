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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bilgilendirmede bulundu.



Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev kenti ile Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerine yönelik yoğun saldırı düzenlediği ifade edilirken saldırıda insansız hava araçları (İHA) için parçalar ile robotik ve elektronik harp sistemlerinin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı "MLP-Çayka", "Trans-Lojistik" ve "Epitsentr" lojistik merkezleri ile Novaya Poçta (Nova Poşta) terminalinin vurulduğu açıklandı.

“LOJİSTİK MERKEZLERİ HEDEF ALINDI”

Açıklamada, Kiev bölgesinde de İHA parçalarının depolandığı ve sevkiyatının yapıldığı "Terminal Brovarı", "Raben Ukrayna" ve "Brovarı" isimli lojistik merkezlerinin hedef alındığı aktarıldı.





Odessa kentinin güneyinde denizde askeri yük taşıyan 3 kuru yük gemisinin de vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıda karadan yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.