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Kaynak: AA

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, Rusya’nın Devlet Duması seçimleri kapsamında Ukrayna’daki ele geçirdiği bölgelerde sandık kurmasına tepki gösterdi.

Beş ülkenin ortak açıklamasında, Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’nın Rusya tarafından ilhak edildiğinin ilan edilmesine rağmen bu bölgelerde seçim düzenlenmesinin Birleşmiş Milletler Şartı kapsamında Ukrayna’nın egemenliği ve bağımsızlığına yönelik bir ihlal olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu seçimlerin "göstermelik" olduğu ifade edilirken, Rusya’nın bu bölgelerde kendi hukukunu, yönetim anlayışını, medya ve eğitim sistemini, dilini ve vatandaşlık uygulamalarını baskı ve zor kullanarak dayattığı ileri sürüldü.

Beş ülke, bölgelerde yaşayan Ukrayna vatandaşlarının zorla kaybedilmesi, gözaltına alınması ve işkence gördüğüne ilişkin raporlara da dikkat çekti.

Ortak açıklamada, Rusya’nın Kırım ile Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’da seçim gerçekleştirmesinin bu bölgelerin Ukrayna toprağı olduğu yönündeki uluslararası tutumu değiştirmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:



"Uluslararası toplumu Rusya'nın işgali normalleştirme çalışmalarını reddetmeye, göstermelik seçimleri kınamaya, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınmış sınırları içinde bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü savunmaya, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik savaşını derhal durdurma çağrısı ile tam ve koşulsuz bir ateşkesi kabul etme çağrısı yapmaya davet ediyoruz."