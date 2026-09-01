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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, başkent Kiev ve çevresi başta olmak üzere çok sayıda bölgeye füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırılar sebebiyle konut ve sivil altyapının zarar gördüğünü aktaran Zelenskiy, Kiev'in yanı sıra Odessa, Herson, Donetsk, Zaporijya, Harkiv, Çernigiv, Jitomir, Sumi ve Dnipro bölgelerinin saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Zelenskiy, saldırılarda biri Hindistan vatandaşı 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.