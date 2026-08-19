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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Herson kentinde bir minibüsü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

MİNİBÜS FPV TİPİ DRONLA HEDEF ALINDI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının FPV tipi dronla gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, cephe hattına yakın bölgelerde benzer saldırıların düzenlendiğine dikkati çekti.

Zelenskiy, müttefiklerin ek savunma sistemlerinin tedariki konusunda tereddüt ettiğini belirterek Rusya'nın saldırılarında sınırları aştığını ifade etti.

ZAPORİJYA'DA DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın Zaporijya kentine gece saatlerinde hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

RUSYA 2 BALİSTİK FÜZE VE 65 SİHA İLE SALDIRDI

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Rus ordusu gece saatlerinde füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda 2 balistik füze ve 65 SİHA kullanıldığı belirtilirken, Ukrayna hava savunmasının 56 SİHA'yı imha ettiği aktarıldı.