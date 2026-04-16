Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev, Odessa ve Dnipropetrovsk bölgelerini hedef alan yoğun hava saldırıları, ülkede büyük bir yıkıma yol açtı. Ukrayna makamlarından yapılan resmi açıklamalara göre; saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 95 kişi yaralandı.

Başkent Kiev’de Acı Bilanço Saldırıların merkez üslerinden biri olan başkent Kiev’de, Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun aktardığı verilere göre aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı. Yetkililer, bölgedeki hava saldırısı tehlikesinin devam ettiğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Limandan Bölge Merkezlerine Yıkım Odessa ve Dnipropetrovsk bölgeleri de gece boyu süren şiddetli bombardımandan etkilendi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Odessa’daki saldırıların yerleşim alanlarını ve kritik liman altyapısını hedef aldığını, burada 8 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Dnipropetrovsk bölgesinde ise saldırılar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

HAVA KUVVETLERİ: "659 SİHA VE 44 FÜZE FIRLATILDI"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, saldırıların boyutunu ortaya koyan çarpıcı veriler paylaştı. Rusya’nın gece boyunca 44 seyir ve balistik füze ile 659 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile operasyon düzenlediği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin büyük bir hızla devreye girdiği çatışmalarda 32 füze ve 636 İHA havada imha edildi. Buna rağmen, 26 farklı noktaya isabet eden mühimmatlar ağır hasara yol açtı.