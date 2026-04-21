Dnipropetrovsk Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Mıkolayivka köyünde başladı. "Bir şahsın uygunsuz davranışlarda bulunduğu" yönündeki isimsiz bir ihbarı değerlendiren ekipler, köye intikal etti. İhbarda, şahsın aşırı alkollü olduğu ve yanında iki adet el bombası taşıdığı bilgisi verildi.

MÜZAKERE SONUÇ VERMEDİ: "GAZ VANASINI AÇTIM" TEHDİDİ

Kendi evine kapanan 1991 doğumlu şahısla polis ekipleri arasında uzun süre müzakere yapıldı. Ancak saldırgan, görüşmeler sırasında odadaki doğal gaz vanasını açtığını söyleyerek hem polisi hem de çevre evlerdeki sivilleri hedef alan büyük bir patlama tehdidinde bulundu.

OPERASYON SIRASINDA BOMBALARI FIRLATTI

Durumun daha fazla tırmanmasını önlemek ve sivillerin can güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri eve girerek şahsı gözaltına almak istedi. Bu sırada saldırgan, elindeki iki el bombasını polislerin üzerine fırlattı. Bombalardan birinin infilak etmesi sonucu 5 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı.

Patlamanın ardından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde yaptıkları aramalarda patlamamış diğer el bombası parçalarını ve bir adet fünyeyi ele geçirdi. Yaralanan polislerin hastanedeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.