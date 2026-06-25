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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarında yer alan enerji altyapılarına yönelik uzun menzilli silahlarla yeni saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın farklı bölgelerindeki stratejik noktaların hedef alındığını belirtti.

CEPHE HATTINDAN 1500 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ RAFİNERİLER HEDEF ALINDI

Zelenski'nin aktardığı bilgilere göre, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) sabah saatlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da bulunan iki büyük petrol rafinerisine operasyon düzenledi. Cephe hattına yaklaşık 1500 kilometre mesafede olan "Bashneft-Ufaneftekhim" ve "Novo-Ufimskiy" rafinerilerinin vurulduğunu kaydeden Ukrayna lideri, gece saatlerinde ise Krasnodar bölgesindeki "Poltavskaya" petrol deposunun hedef alındığını bildirdi.

Saldırı anlarına ilişkin operasyon görüntülerini de paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik hava saldırılarına uzun menzilli silahlarla misilleme yaptıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar gerçek diplomasiyi düşünmeli ve tekrar birilerini kandırmaya veya zaman kazanmaya çalışmamalıdır. Savaş sona ermelidir."

RUS YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA: "YARALI YOK"

Ukrayna'nın düzenlediği dron saldırılarına ilişkin Rusya kanadından da açıklama geldi. Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, yaptığı yazılı bilgilendirmede, bölgeye düzenlenen saldırı sırasında insansız hava aracı (İHA) parçalarının düştüğünü doğruladı. Habirov, ilk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını ifade etti.