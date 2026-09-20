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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkenin farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarında 2 binden fazla SİHA kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın son bir haftadaki hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu süreçte Ukrayna'ya 1700 güdümlü bomba ve farklı tiplerde 19 füze fırlatıldığını belirten Zelenskiy, saldırıların ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldığını aktardı.

HERSON'DAKİ MANASTIRA İHA SALDIRISI

Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde Herson bölgesindeki bir manastıra İHA saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Saldırıda manastırdaki bir rahibin hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.

KRİTİK VE SİVİL ALTYAPILAR DA HEDEFTE

Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'nın birçok bölgesindeki kritik ve sivil altyapıya yönelik saldırılar düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, ülkesinin Rus saldırılarına karşı her gün ve her gece savunma yaptığını belirtti.

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