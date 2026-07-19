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Kaynak: AA

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi ve 108 SİHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, hava saldırısı tehdidinin devam ettiği kaydedildi.

KİEV'DE 7 KİŞİ YARALANDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentin gece boyunca yoğun hava saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

Saldırılar sonucu kentin çeşitli noktalarında maddi hasar meydana geldiğini belirten Kliçko, ilk tespitlere göre 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kliçko, saldırıdan etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.