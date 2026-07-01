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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta, Ukrayna ordusu Rusya topraklarının derinliklerindeki stratejik ve endüstriyel tesislere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da bulunan petrol rafinerisine yeniden başarılı bir operasyon düzenlediklerini bildirdi. Zelenskiy, hedef alınan bu rafinerinin cephe hattından yaklaşık bin 300 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkat çekti.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna sınırına neredeyse 600 kilometre mesafede yer alan Penza bölgesinde, Rus ordusu için füze bileşenleri üretimi gerçekleştiren kritik bir askeri tesisin de vurulduğunu aktardı. Saldırı anlarına ait görüntüleri de paylaşan Ukrayna lideri, "Rusya bu savaşı bitirmelidir, Rusya barışı sağlamalıdır." diyerek Moskova yönetimine çağrıda bulundu. Ukrayna güçleri, geçtiğimiz günlerde de aynı rafineriyi hedef almıştı.

RUSYA'DAN GECE BOYUNCA FÜZE VE SİHA SALDIRISI

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rus askeri güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna topraklarına yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Rus ordusunun operasyonda 2 füze ve 153 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığı, Ukrayna hava savunma sistemlerinin ise bu füzelerden birini ve 130 SİHA'yı hava sahasında imha ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

DNİPROPETROVSK'TA SİVİL KAYIPLAR VAR

Rusya'nın gerçekleştirdiği bu yoğun hava saldırılarının sahadaki bilançosu da netleşti. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamada, Rus güçlerinin bombardımanı sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde bir sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Bölgede arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.