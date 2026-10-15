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Kaynak: Haber Merkezi

Rusya'nın petrol sahalarına yönelik saldırılar nedeniyle artan siyasi baskıların ardından getirilen yeni hız sınırı, saatte 160 kilometrenin üzerindeki hareketli unsurların sisteme bağlanmasını engelliyor.

Savaşın başından bu yana askeri haberleşmede büyük ölçüde Starlink ağna güvenen Ukrayna ordusu, Trump yönetiminin Kiev üzerindeki baskılarını artırmasıyla birlikte yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. ABD'nin, Rusya'nın iç kesimlerindeki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların küresel enerji piyasalarındaki kriz etkisini hafifletmek amacıyla Kiev'e yönelik baskı politikası izlediği, Starlink kısıtlamalarının da bu sürecin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

HIZ SINIRI SAHADA RİSKLERİ ARTIRIYOR

Getirilen yeni kısıtlama kapsamında, ülke genelinde saatte 160 kilometrenin üzerinde hareket eden hiçbir askeri araç veya mühimmat Starlink üzerinden internet hizmeti alamıyor. Kritik iletişim ağının hareketli unsurlarda devre dışı kalması sahada operasyonel zorluklar yaratırken, dış kaynaklı teknolojiye bağımlı olmanın yarattığı güvenlik risklerini de gözler önüne serdi.

ELON MUSK: KARAR ORDUYA VE BAŞKANA AİT

Tepkilerin odağındaki SpaceX kurucusu Elon Musk, kısıtlamaların kendi kararı olmadığını belirtti. Ukrayna ordusunun kullanımına sunulan özel Starshield sürümünün tamamen ABD ordusunun kontrolünde bulunduğunu vurgulayan Musk, uygulanan kısıtlamaların doğrudan ordu ve başkanlık yönetimine ait yetkiler çerçevesinde hayata geçirildiğini kaydetti. ABD yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.