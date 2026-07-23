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Kaynak: AA

Gemi takip platformu MarineTraffic tarafından paylaşılan verilere göre, Ukrayna'nın Karadeniz'deki en önemli üç ana limanı olan Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy'da 23 Temmuz itibarıyla hiç ticari gemi kalmadı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Taras Vısotskiy, artan güvenlik endişeleri sebebiyle taşımacılık şirketlerinin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarıyla çalışmayı 22 Temmuz'dan itibaren geçici olarak durdurduğunu doğruladı.

MAERSK'TEN SEFERLERİ ASKIYA ALMA KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından küresel devlerden adım gecikmedi. Danimarkalı deniz taşımacılığı devi Maersk, mevcut koşullar nedeniyle Çernomorsk üzerinden Ukrayna'ya sağlanan bağlantı hizmetinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

Çernomorsk limanında boşaltılması planlanan ithalat yüklerinin Romanya'nın Köstence Limanı'na yönlendirileceği belirtildi.

Mevcut ihracat rezervasyonlarının ise tamamen ücretsiz bir şekilde iptal edilebileceği ya da yükleme limanının Köstence olarak değiştirilebileceği aktarıldı.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR VE STRATEJİK ÖNEME SAHİP LİMANLAR

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Odessa ve Çernomorsk'a düzenlenen son operasyonlarda; Ukrayna ordusuna askeri malzeme ile yakıt taşımacılığında kullanıldığı iddia edilen liman altyapısının, depoların ve gemilerin hedef alındığı savunuldu.

Buna karşın Ukrayna tarafı, söz konusu saldırıların doğrudan ticari deniz taşımacılığını ve kritik tarım ürünleri ihracatını hedef aldığını belirtti. Öte yandan Ukrayna da son dönemde Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki lojistik faaliyetlerinde kullandığı ifade edilen gemilere ve liman altyapısına yönelik saldırılarını tırmandırmıştı.

Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları, Ukrayna'nın başta tahıl olmak üzere tarım ürünlerini küresel pazarlara ulaştırdığı en temel ihracat kapıları arasında yer alıyor. Trafiğin durması, uluslararası gıda tedarik zinciri açısından endişeleri artırıyor.