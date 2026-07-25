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Kaynak: İHA

İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir İranlı denizcinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Tahran yönetimi, saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğunu savunarak, bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanca tutumunun bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

İran, saldırıyı sert ifadelerle kınarken, Ukrayna çevresindeki ülkeleri de yaşanan olaya karşı tavır almaya çağırdı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkına sahip olduğu vurgulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin attığı adımların doğuracağı sonuçlardan Kiev yönetiminin sorumlu olacağı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise daha önce yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat yaptığı belirtilen gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını duyurmuştu.