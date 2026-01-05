Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon dinmiyor. Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Kiev'deki özel bir kliniğin saldırıya uğradığını aktaran Kliçko, "Başkentteki özel bir sağlık kuruluşuna yönelik saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i hayatını kaybetti, 2'sinin ise durumu ağır." ifadelerini kullandı.
Kliçko, saldırı düzenlenen klinikteki 16 hastanın Kiev'in farklı hastanelerine nakledildiğini kaydetti.
9 FÜZE VE 165 İHA İLE SALDIRISI
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın, gece saatlerinde Ukrayna'ya 9 füze ve 165 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.
Hava savunma kuvvetlerince 137 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan İHA ve füzelerin ülke genelinde 10 noktaya isabet ettiği belirtildi.