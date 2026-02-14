ABD Başkanı Donald Trump, dün akşamki basın açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada “Rusya bir anlaşma yapmak istiyor. (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenski harekete geçmeli… aksi halde büyük bir fırsatı kaçırır” ifadelerini kullandı.

Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turunun 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu açıklamaların ardından, ABD’nin kendisine baskı uyguladığını belirterek sitem etti. Zelenski, ABD merkezli Politico gazetesine verdiği demeçte, “Washington, ülkemize taviz vermesi gerektiği yönünde Rusya’dan daha fazla sinyal gönderiyor. Bu doğru bir tutum değil” dedi.

Volodimir Zelenski, Kremlin’in müzakereleri bilinçli şekilde ağırdan aldığını öne sürerek, Moskova’nın asıl hedefinin ABD ile ilişkileri normalleştirmek ve yaptırımların gevşetilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını durdurabilecek siyasi ve ekonomik gücün yalnızca Washington yönetiminde bulunduğunu vurguladı.

Ukrayna lideri, müzakereler öncesi müttefik desteğini güçlendirmek amacıyla Avrupalı ve Amerikalı yetkililerle temaslarda bulunmak üzere dün Münih’e gitti.