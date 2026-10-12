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Kaynak: Haber Merkezi

Hürmüz Boğazı'nda bir tanker, kaynağı henüz belirlenemeyen mühimmatla vuruldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), olayla ilgili ihbar aldıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

UKMTO GEMİLERE UYARI YAPTI

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan gemide bulunan mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

Olayın çevresel bir etkiye neden olup olmadığının ise henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Bölgede seyir halinde bulunan gemilere dikkatli olmaları ve karşılaştıkları her türlü şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan üçüncü bir süper tankerin sabah saatlerinde hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu bir gün önce yaptığı açıklamada da boğazdan geçmeye çalışan başka bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve meydana gelen patlama nedeniyle geminin makine dairesinde hasar oluştuğunu bildirmişti.

İZİNSİZ GEÇEN GEMİLER İÇİN UYARMIŞTI

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını ilan etmişti.

İran yönetimi, belirlenen rotaların dışına çıkan ve izin almadan bölgeden geçen gemileri hedef alacağı yönünde uyarıda bulunmuştu.