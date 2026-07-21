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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ



Türkiye genelinde 11 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan UKAB Parti’de gözler şimdi Gaziantep’e çevrildi.

Ulusal Kurtuluş ve And Birliği Partisi (UKAB Parti), Türkiye genelinde sürdürdüğü teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Genel Başkan Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci’nin liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında partinin şu ana kadar 11 ilde teşkilatlanma sürecini tamamladığı belirtilirken, gözler şimdi Gaziantep İl Başkanlığı için yürütülen titiz çalışmalara çevrildi.

Gaziantep İl Başkanlığı görevi için müracaat eden isimlerin Genel Merkez tarafından tek tek ve kapsamlı şekilde değerlendirildiği öğrenildi. Parti yönetiminin, Gaziantep gibi siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye’nin önemli şehirlerinden birinde oluşturulacak teşkilat yapısına büyük önem verdiği, bu nedenle il başkanlığı görevini üstlenecek ismin belirlenmesi konusunda son derece titiz davranıldığı ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre UKAB Parti Genel Merkezi tarafından Gaziantep İl Başkanlığı için başvuruda bulunan ve ismi gündeme gelen adaylar; siyasi duruşları, toplumsal karşılıkları, mesleki ve sosyal geçmişleri, teşkilat yönetme kabiliyetleri, milli değerlere bağlılıkları ve kamuoyundaki güvenilirlikleri açısından ayrıntılı şekilde analiz ediliyor.

Partinin Gaziantep’te yalnızca bir il başkanı belirlemek değil, uzun vadeli, güçlü ve toplumun geniş kesimleriyle iletişim kurabilecek kalıcı bir teşkilat yapısı oluşturmak istediği vurgulanıyor.

11 İLDE TEŞKİLATLANMA TAMAMLANDI

UKAB Parti’nin Türkiye genelinde yürüttüğü teşkilatlanma çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiği bildirildi. Genel Başkan Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci yönetiminde sürdürülen çalışmalar sonucunda partinin şu ana kadar 11 ilde teşkilatlanmasını tamamladığı ifade edildi.

Parti yönetiminin önümüzdeki süreçte yeni illerde de teşkilatlanma çalışmalarını hızlandıracağı, özellikle büyükşehirler ve stratejik öneme sahip kentlerde güçlü kadrolar oluşturulmasına öncelik verileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda Gaziantep’in de UKAB Parti’nin teşkilatlanma çalışmalarında özel bir yere sahip olduğu ifade ediliyor. Sanayisi, ticareti, genç nüfusu ve bölgesel etkisiyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olan Gaziantep’te kurulacak güçlü bir teşkilatın, partinin bölgedeki siyasi çalışmalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

GAZİANTEP İÇİN EN DOĞRU İSİM ARANIYOR

UKAB Parti yönetiminin Gaziantep İl Başkanlığı konusunda en önemli kriterlerinin başında; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, vatanseverlik, milli birlik ve beraberlik anlayışı, dürüstlük, liyakat ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getirebilme kabiliyeti geliyor.

Parti çevrelerinden edinilen bilgilere göre Gaziantep İl Başkanlığı için yapılan değerlendirmelerde sürecin tamamen partinin ilkeleri, teşkilat hedefleri ve Gaziantep’in beklentileri doğrultusunda yürütülmesine büyük önem veriliyor.

UKAB Parti’nin Gaziantep’te güçlü, güvenilir, halkın içinde olan, şehrin sorunlarını yakından bilen ve sorumluluk almaktan çekinmeyen bir isimle yol yürümek istediği belirtiliyor.

BAŞVURULAR TEK TEK İNCELENİYOR

Gaziantep İl Başkanlığı için partiye yapılan müracaatların ve önerilen isimlerin Genel Merkez tarafından titizlikle değerlendirildiği öğrenildi.

Değerlendirme sürecinde adayların yalnızca geçmişte üstlendikleri görevler değil; toplum içerisindeki duruşları, mesleki başarıları, insan ilişkileri, teşkilatçılık kabiliyetleri ve Gaziantep’e sağlayabilecekleri katkılar da dikkate alınıyor.

UKAB Parti’nin yeni dönemde teşkilatlarını oluştururken klasik siyasi anlayışın dışına çıkarak, halkın güvenini kazanmış, üretken, çalışkan, milli değerlere bağlı ve sorumluluk alabilecek isimlere görev vermeyi hedeflediği ifade ediliyor.

ATATÜRKÇÜ VE VATANSEVER BİR İSİM AÇIKLANACAK

Gaziantep siyasi kulislerinde merakla beklenen il başkanlığı sürecinde sona yaklaşıldığı öğrenildi.

Parti yönetiminin değerlendirmelerinde öne çıkan; Atatürkçü, vatansever, milli değerlere bağlı ve Gaziantep kamuoyunda karşılığı bulunan bir ismin kısa süre içerisinde UKAB Parti Gaziantep İl Başkanı olarak kamuoyuna tanıtılmasının beklendiği belirtiliyor.

Açıklanacak ismin yalnızca parti teşkilatını oluşturmakla kalmayacağı; Gaziantep’in ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunlarına yönelik aktif çalışmalar yürüteceği ve partinin kentteki siyasi yapılanmasına öncülük edeceği ifade ediliyor.

HÜSEYİN HAKKI KAHVECİ LİDERLİĞİNDE TEŞKİLATLANMA ATAĞI

UKAB Parti Genel Başkanı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci’nin liderliğinde Türkiye genelinde devam eden teşkilatlanma çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha da hız kazanması bekleniyor.

Şu ana kadar 11 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan UKAB Parti’nin, yeni il ve ilçelerde de yapılanmasını sürdürerek Türkiye genelinde güçlü bir teşkilat ağı oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

Milli birlik ve beraberliği esas alan, Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeyen bir siyasi anlayış ortaya koymayı amaçlayan UKAB Parti’nin, Gaziantep teşkilatının oluşturulmasının ardından kent genelinde kapsamlı bir çalışma programı başlatması bekleniyor.

Yeni il başkanının açıklanmasının ardından il yönetim kurulu, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere teşkilatlanma çalışmalarının hız kazanacağı ifade ediliyor.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Gaziantep İl Başkanlığı için yürütülen değerlendirme sürecinin son aşamaya geldiği belirtilirken, siyasi kulislerde şimdiden “UKAB Parti’nin Gaziantep İl Başkanı kim olacak?” sorusu konuşulmaya başlandı.

UKAB Parti cephesinden edinilen bilgilere göre, titizlikle yürütülen değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Genel Başkan Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci’nin onayıyla yeni Gaziantep İl Başkanı kamuoyuna açıklanacak.

Türkiye genelinde 11 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan UKAB Parti’nin Gaziantep’te de güçlü ve kalıcı bir teşkilat oluşturmak istediği belirtilirken, açıklanacak yeni ismin kent siyasetinde nasıl bir etki oluşturacağı şimdiden merak konusu oldu.

UKAB Parti Gaziantep İl Başkanlığı için geri sayım başladı. Atatürkçü, vatansever, milli değerlere bağlı ve Gaziantep’e hizmet etme iradesine sahip yeni il başkanının kısa süre içerisinde kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.