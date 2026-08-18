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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ



Ulusal Kurtuluş ve And Birliği Partisi (UKAB), İzmir’de dikkat çeken bir buluşmaya imza attı. UKAB Genel Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda birlik, beraberlik, Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu öne çıkarken, Türkiye’nin gündemindeki “Terörsüz Türkiye” süreci ve Çerçeve Yasa da sert ifadelerle eleştirildi.

Ulusal Kurtuluş ve And Birliği Partisi (UKAB) İzmir İl Başkanlığı, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Genel Başkan Hüseyin Hakkı Kahveci’nin katılımıyla geniş kapsamlı bir halk buluşmasına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, UKAB’ın resmi sosyal medya hesaplarından da önceden İzmir halkına duyuruldu.

UKAB İzmir İl Başkanı Lale Sinem Florat, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve partililerin katıldığı programda Kahveci, salonda bulunan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Toplantıya ilişkin yerel basında yayımlanan haberde de yoğun katılım ve Florat ile Kahveci’nin konuşmaları öne çıkarıldı.

FLORAT: “2. ATATÜRK SÜRECİNİ BAŞLATTIK”

Toplantının açılışında konuşan UKAB İzmir İl Başkanı Lale Sinem Florat, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal şartlara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, birlik çağrısı yaptı.

Florat, UKAB İzmir İl Başkanlığı’nın kuruluş amacını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Üzüntümüzü, gözyaşlarımızı, acımızı ve öfkemizi güce dönüştürmek ve birlik olmak için UKAB İzmir İl Başkanlığı’nı kurduk. 2. Atatürk sürecini başlattık.”

Florat’ın sözleri salonda uzun süre alkışlanırken, konuşmada özellikle Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve milli birlik vurgusu ön plana çıktı. İzmir’in Milli Mücadele tarihindeki yerine de dikkat çeken Florat, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşuna atıfta bulunarak, günümüz siyasi gelişmelerine yönelik oldukça sert bir siyasi mesaj verdi. Florat, konuşmasında kullandığı sert metaforla, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine zarar verdiğini düşündüğü siyasi anlayışlarla mücadele edeceklerini ifade etti.

KAHVECİ’DEN ÇERÇEVE YASA’YA SERT ELEŞTİRİ

Toplantının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise UKAB Genel Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci’nin konuşması oldu. Kahveci, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen ve “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında TBMM gündemine gelen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun üzerinden iktidara ve sürece destek veren siyasi partilere yönelik eleştirilerde bulundu. Söz konusu düzenleme Ağustos 2026’da TBMM’de kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasanın Meclis’te 467 kabul oyu aldığını açıklayarak sonucu “Terörsüz Türkiye’ye verilen desteğin siyasete yansıması” şeklinde değerlendirdi. Kahveci ise toplantıdaki konuşmasında bu görüşe katılmadığını ortaya koyarak sürece çok daha farklı bir pencereden baktı.

KAHVECİ: “BU SÜREÇ TÜRKİYE İÇİN 2. SEVR TEHLİKESİDİR”

Kahveci, Çerçeve Yasa’nın Türkiye’nin milli ve üniter yapısı açısından riskler taşıdığını savunarak düzenlemeyi tarihsel açıdan Sevr Antlaşması ile ilişkilendirdi. Kahveci’ye göre bugün yaşanan siyasi sürecin başlangıcı yalnızca son birkaç yıllık gelişmelerle açıklanamaz.

UKAB Genel Başkanı, Türkiye’nin 2000 yılında imzaladığı ve kamuoyunda zaman zaman “BM İkiz Sözleşmeleri” olarak anılan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme üzerinden tarihsel bir değerlendirme yaptı.

Resmi kayıtlara göre Türkiye her iki sözleşmeyi de 15 Ağustos 2000 tarihinde imzaladı. Sözleşmelerin onaylanması ise 4 Haziran 2003 tarihinde TBMM tarafından uygun bulundu.

Kahveci, söz konusu dönemde görev yapan siyasi kadroların süreçte siyasi sorumluluğu bulunduğunu savunurken, daha sonraki yıllarda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin de bugünkü siyasi tablonun altyapısını oluşturduğunu ileri sürdü.

“CUMHURİYETİN ÜNİTER YAPISINI SAVUNACAĞIZ”

Kahveci’nin konuşmasının ana eksenlerinden birini Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısı oluşturdu.

UKAB Genel Başkanı, terörün sona ermesini herkesin istediğini ancak terörle mücadele gerekçesiyle atılacak hiçbir adımın devletin temel niteliklerini, egemenlik anlayışını ve milli bütünlüğünü tartışmaya açmaması gerektiğini savundu.

Çerçeve Yasa’ya destek veren siyasi anlayışı eleştiren Kahveci, UKAB’ın bu konuda tavrının açık olduğunu belirterek Cumhuriyetin kurucu değerlerinin, milli devlet anlayışının ve üniter yapının korunmasının temel siyasi mücadele alanlarından biri olacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise daha önce yaptığı açıklamada yasanın “münhasır ve geçici” olacağını, örgütsel faaliyetlerden vazgeçen ve silah bırakanları kapsayacağını, düzenlemenin genel af niteliğinde olmayacağını belirtmişti.

Böylece İzmir toplantısında, Çerçeve Yasa konusunda hükümet ve Meclis yönetiminin yaklaşımıyla UKAB Genel Başkanı Kahveci’nin değerlendirmeleri arasındaki keskin görüş ayrılığı da açık biçimde ortaya çıktı.

SALONDAN KAHVECİ’YE YOĞUN İLGİ

Kahveci’nin konuşması sırasında salondaki partililer zaman zaman alkışlarla destek verdi.

Toplantıda yalnızca güncel siyasi gelişmeler değil, UKAB’ın teşkilatlanma çalışmaları, Türkiye’nin geleceğine ilişkin siyasi hedefleri ve vatandaşlarla kurulacak doğrudan iletişim de gündeme geldi.

İzmir teşkilatının önümüzdeki dönemde saha çalışmalarını artırması, parti politikalarının daha geniş kesimlere anlatılması ve teşkilat yapılanmasının güçlendirilmesi yönündeki mesajlar toplantının dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

GENÇLERDEN İLERİ YAŞTAKİ KATILIMCILARA GENİŞ KATILIM

Toplantı boyunca farklı yaş ve sosyal gruplardan vatandaşların programı takip ettiği görüldü.

Gençlerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar farklı kesimlerin yer aldığı buluşmada zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Özellikle Atatürk, Cumhuriyet, vatan, milli egemenlik ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne ilişkin mesajlar salonda alkışlarla karşılandı.

UKAB İzmir İl Başkanlığı’nın programı, partinin İzmir’de teşkilatlanma ve tabanını genişletme çalışmaları açısından da önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi.

KAHVECİ KİTAPLARINI İMZALADI

Siyasi konuşmaların tamamlanmasının ardından program bu kez kitap imza etkinliğiyle devam etti.

Araştırmacı-yazar kimliğiyle de bilinen UKAB Genel Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci, toplantıya katılan vatandaşların beraberlerinde getirdiği ve etkinlik alanında edindiği kitaplarını imzaladı.

Kahveci ile fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği imza bölümünde zaman zaman kalabalık oluştu.

Kahveci, okurlarıyla birebir görüşerek kitaplarını imzalarken, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

İZMİR’DEN “BİRLİK VE MÜCADELE” MESAJI

UKAB İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı, siyasi mesajların yanı sıra parti teşkilatının birlik görüntüsü vermesi açısından da dikkat çekti.

İzmir İl Başkanı Lale Sinem Florat’ın “2. Atatürk sürecini başlattık” sözleri toplantının öne çıkan mesajlarından biri olurken, Genel Başkan Hüseyin Hakkı Kahveci’nin Çerçeve Yasa üzerinden yaptığı “2. Sevr” değerlendirmesi ise toplantının en çok tartışılması beklenen siyasi çıkışlarından biri oldu.

Kahveci ve Florat’ın konuşmalarında ortak nokta; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerinin, milli egemenliğin, üniter devlet yapısının ve toplumsal birlik anlayışının korunması yönündeki vurgu oldu.

İzmir buluşması, kitap imza etkinliği ve vatandaşlarla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi.