Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Yaşar Serpi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ilan edilen 2026 yılı hububat alım fiyatlarının hem üreticileri hem de piyasayı memnun eden bir seviyede olduğunu belirtti. Serpi, küresel piyasalarda fiyatların stabil seyrettiği ve rekoltenin yükseldiği bir dönemde açıklanan bu rakamların, çiftçinin emeğini korurken nihai tüketiciyi de gözettiğini vurguladı.

TMO'nun yeni sezon fiyat politikasını değerlendiren Serpi, ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada ise 12 bin 750 lira olarak belirlenen alım fiyatlarının piyasa gerçekleriyle uyuştuğunu ifade etti.

"DESTEKLERLE BİRLİKTE ÇİFTÇİNİN ELİNE GEÇECEK RAKAM TATMİN EDİCİ"

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan üreticilere sağlanacak olan temel destek, planlı üretim teşviki ve sertifikalı tohum kullanım desteğinin önemine değinen UHK Başkanı Serpi, şu verileri paylaştı:

"Üreticilerimize dekar başına toplam 980 lira destekleme ödemesi yapılacak. Türkiye genelindeki ortalama verim oranları hesaplandığında bu destek, ürün bazında ton başına 3 bin 14 liraya tekabül ediyor. Böylece bakanlık destekleriyle birlikte çiftçimizin eline ton başına net olarak; ekmeklik ve makarnalık buğdayda 19 bin 514 lira, arpada ise 15 bin 764 lira geçecek."

BUĞDAYDA 23 MİLYON, ARPADA 8,7 MİLYON TON REKOLTE BEKLENİYOR

Bu yıl hava şartlarının ve üretim sezonunun oldukça verimli geçtiğini belirten Yaşar Serpi, 2026 yılı rekolte tahminlerini de açıkladı. Türkiye genelinde bu yıl 23 milyon ton buğday ve 8,7 million ton arpa rekoltesi beklendiğini dile getiren Serpi, yüksek üretim hacminin TMO’nun alım garantisiyle birleştiğinde çiftçi refahını artıracağını söyledi:

"TMO'nun kendisine getirilen her ürünü alacağını taahhüt etmesi, üreticinin arkasındaki devlet güvencesini göstermesi açısından çok kıymetlidir. 2026 müdahale alım fiyatları, beklenen bu yüksek rekolteyle birleştiğinde çiftçimizin gelirinde geçen yıla kıyasla çok net ve belirgin bir artış sağlayacaktır."

SERBEST PİYASADA "KALİTE" ÖNE ÇIKACAK

UHK olarak, iç piyasa dinamiklerini ve rekolte durumunu yakından takip ederek Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO yönetimiyle sürekli istişare halinde olduklarını aktaran Serpi, fiyatların tarımsal sürdürülebilirlik için teşvik edici bir rol oynayacağını ifade etti.

Açıklanan rakamların birer "müdahale fiyatı" olduğuna dikkat çeken Serpi, serbest piyasada esas belirleyici unsurun ürün kalitesi olacağını aktardı. Serpi, üreticiyi ve tüketiciyi ortak paydada buluşturan bu dengeli fiyat politikası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a teşekkürlerini iletti.