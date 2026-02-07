Almanya'da yaklaşık 3 hafta sürecek olan Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan katılacak 650 personel için Hava Meydan Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, 3'üncü Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, 66'ncı Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay ile tatbikata gidecek olan birlik personeli ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Korgeneral Rasim Yaldız, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya ve bölge barışına katkı sağlamayı sürdürürken, NATO'nun savunma ve caydırıcılığına da etkin destek verdiğini söyledi. Korgeneral Yaldız, şöyle konuştu:

"TSK olarak dünya ve bölge barışına önemli katkılar sağlamaya devam ederken saygın bir üyesi olduğumuz NATO'nun savunma ve caydırıcılığına da desteğimiz etkin olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda icra edeceğimiz, Steadfast Dart Tatbikatı, NATO'nun yüksek hazırlıklı birliklerinin hızlı intikal ve konuşlanma ve kolektif savunma kabiliyetinin çok uluslu ve müşterek ortamda denenmesine imkan sağlayan, kapsamı ve niteliği itibari ile 2026 yılının en önemli fiili tatbikatıdır. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın siz değerli askerleri bu zorlu ve önemli görev için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiniz.

Tatbikat kapsamında alacağınız tüm görevlerde, askerliğin gerektirdiği yüksek disiplin, özveri ve vazife bilinciyle hareket edeceğinize, her türlü hava ve arazi şartlarında başarılı olacağınıza inanıyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Kara Kuvvetleri'nin birer mensubu olarak tavır ve davranışlarınızla Türk milletini en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır. Değerli ailelerimiz, bu göreve seçilmiş oğlunuz, eşiniz, babanızla ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak, bizim görevleri başarma azmimiz sizlerin bizlere verdiğiniz karşılıksız destek ve yaptığınız fedakarlıklardan beslenmektedir.

Bu yüzden sizlere saygılarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Karşımızda dimdik duran bu gençlerin sağlık ve başarıları için hayır dualarınızı eksik etmeyin. Kahraman silah arkadaşlarım; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve aramızdan ayrılan gazilerimize Allahtan rahmet diliyorum, halen hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzurlu günler dilerken, değerli aile yakınlarına saygılarımı sunuyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, hepinize başarılar diliyorum."

'8 ÜLKEDEN 10 BİNDEN FAZLA ASKER KATILACAK'

66'ncı Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay da tatbikatta görevlendirilmiş birlikleri uğurladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Müttefik Mukabele Kuvveti, NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek ve savunmasını desteklemek maksadıyla kurulmuş; stratejik seviyede, yüksek hazırlık düzeyinde, yeterli kuvvet desteğine sahip, hava, kara, deniz unsurlarının müşterek görev aldığı çok uluslu kuvvettir. Steadfast Dart 2026 Tatbikatı; NATO Müttefik Mukabele Kuvveti kuruluşunda bulunan unsurların, alarm verildiğinde süratle stratejik intikal ve yığınaklanma kabiliyetlerinin test edileceği, 8 farklı ülkeden, yaklaşık 10 bin askerin katılacağı, NATO'nun 2026 yılı için planladığı en geniş kapsamlı tatbikatıdır.

Kara, deniz ve hava yolu ulaştırma vasıtalarını eşzamanlı kullanarak, intikal ve yığınaklanma safhasını icra etmekte olduğumuz bu tatbikata; envanterimizde bulunan yerli ve milli silah, teçhizat ve mühimmatıyla, toplam 650 personel ve 149 araçla katılım sağlamaktayız. 20 Ocak 2026 tarihinde TCG Anadolu ve sivil nakliye gemisi ile intikale başlayan araç-gereç, silah ve mühimmatımız Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşmış olup bugünden itibaren hava yoluyla sevk edilecek personelimiz ile buluşmayı müteakip, görev alacağımız tatbikat alanında konuşlanmamız tamamlanacaktır.

Burada; tatbikata katılan müttefik ülkelerin personeliyle çeşitli muharebe sahası fonksiyon alanlarına yönelik ortak eğitimler icra ederek NATO kapsamında birlikte çalışabilirlik yeteneklerimizi geliştireceğiz. Bu tatbikatın, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın NATO'daki etkinliği ve görünürlüğü açısından haiz olduğu önemin bilinciyle; birliğimize tevdi edilecek her türlü görevi başarıyla icra etmeye hazırız."

'GURURLUYUZ ONURLUYUZ'

Tatbikata katılacak eşini, kızıyla birlikte uğurlamaya gelen Yasemin Duygu Bolat, "Bugün burada kızımla hem eşimi hem de görev arkadaşlarını uğurlamak için bulunuyoruz. Kısa bir süre de olsa ayrı kalacak olmanın bir hüznü var. Bunun yanında çok güçlü bir duygu da hissediyorum. Çünkü eşim hem ülkemizi hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni uluslararası bir tatbikatta temsil edecek.

Bu, her ailenin yaşayamayacağı bir onur. Eşimin birliğini tatbikat için çok iyi şekilde hazırlandığını yakınen biliyorum. Çok büyük bir ciddiyetle çalıştılar ve eğitimlerini tamamladılar. Emeklerinin karşılığını alacaklarına, tatbikatta Türk askerini bilgi, disiplin ve kararlılığını en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bizler için vatan sevgisi her şeyin üstündedir. Ayrılıklar geçicidir ama ülkeye hizmet etmenin verdiği manevi güç kalıcıdır. Rabb’im hepsinin yanında olsun" dedi.

Yasemin Tezcan da "Eşimle birazdan ayrılacağız bu duygu anlatılmaz. Ülkemizi, bayrağımızı temsilen gidiyorlar. En iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inanıyorum. Eşim bugüne kadar birçok görevi başarıyla yaptı" dedi.

Babasının önemli bir göreve gittiğini söyleyen Eylül Akyüz ise "Babamın çok önemli bir göreve gittiğini biliyorum. Babamı çok özleyeceğim. Babamla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Tatbikata katılacak askerler, önce aileleriyle toplu fotoğraf çekimine katıldı. Ardından yapılan vedalaşmada duygulu anlar yaşandı. Daha sonra Mehmetçikler, uçakla Almanya'ya hareket etti.