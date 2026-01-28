Teknik direktör Fatih Tekke ile çıkış yakalayan Trabzonspor’da gözler ara transfere çevrilmiş durumda. Özellikle genç yaşına rağmen gösterdiği performansla ilgileri üzerine çeken Christ Oulai için hem Avrupa kulüpleri hem de Türk kulüpleri devreye girmiş durumda. 19 yaşındaki Fildişi Sahili için sürpriz bir gelişme yaşandı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Sezon başında bordo-mavili ekibin 5,5 Milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oulai’ye Manchester City ve Manchester United’tan sonra Chelsea’nin de talip olduğu öğrenildi. Trabzonspor’un 50 Milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor.

Trabzonspor'un beklentisi 50 milyon euro

TRABZONSPOR'UN KASASINA 50 MİLYON EURO GİRECEK

Şuan için Galatasaray’ın sözlü olarak teklif götürdüğü Oulai için Trabzonspor’un 50 Milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ancak bordo-mavili yönetim bu rakamı az gördü. Aynı zamanda Oulai’yi İspanya ekibi Atletico Madrid’in de takip ettirdiği öğrenildi.

Bu arada Bordo-Mavili Kulüp, Oulai’yi 5,5 Milyon Euro’nun üzerinde bir bedelle satması halinde Fransa ekibi Bastia’ya sonraki satış maddesinden ötürü yüzde 20 pay verecek.