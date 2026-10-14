Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılıların milli kalecisi, taraftarların oluşturduğu atmosfere teşekkür ederken Barış Alper Yılmaz'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün karşılaşmanın gidişatını etkilediğini belirtti.

'2-0 OLSAYDI MAÇIN MOMENTUMU TAMAMEN BİZDEYDİ'

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aslında ben şöyle başlamak istiyorum: Taraftarlarımız bugün gerçekten harikaydı, çok iyi bir atmosfer yarattılar. Bununla birlikte 1-0 öne geçtik. Aslında ikinci golü de attık ancak pozisyonu tam izleyemedim. Ofsayt nedeniyle iptal edilen bir golümüz oldu. 2-0 olsaydı maçın momentumu tamamen bizdeydi. İyi oynuyorduk. Taraftarlarımızla birlikte baskıyı hissettirerek ikinci golü de bulmuştuk. Maç istediğimiz gibi gidiyordu."

'ÇOK DAHA FARKLI BİR MAÇ OLABİLİRDİ'

"Sonrasında galiba 40-45. dakikalar arasında bir gol yedik. Top rakibin önünde kaldı ve iyi bir vuruşla golü buldular. 1-1 oldu ve soyunma odasına beraberlikle gittik. 2-0 olsaydı bence çok daha farklı bir maç olabilirdi."

'BARCELONA DÜNYANIN EN FORMDA TAKIMI'

"Barcelona şu anda dünyanın en iyi ve en formda takımı. Bugün onlara zorluk çıkarmak istedik. İkinci golü bulabilseydik bence maç bizim kontrolümüzde olacaktı ancak bunu başaramadık, golümüz ofsayt nedeniyle iptal edildi."

'KAFAMIZI KALDIRIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

"Taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Zor bir maçtı ama kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz."