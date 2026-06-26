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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı turnuvaya grup aşamasında veda ederken, milli oyuncuların performansları da tartışma konusu oldu.

Bu süreçte Uğurcan Çakır'la ilgili dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi.

50 KALECİ ARASINDA SONUNCU OLDU

Uğurcan Çakır, Dünya Kupası'nda yer alan kaleciler arasında "engellenen gol" istatistiğinde son sırada yer aldı.

Turnuvada forma giyen 50 kaleci arasında yapılan değerlendirmede milli kalecinin listenin en altında bulunması, sosyal medyada da gündem oldu.

MİLLİ TAKIM TURNUVAYA VEDA ETTİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen son 32 turuna yükselme şansı bulamadı.

Türkiye, organizasyonu 3 puanla tamamlayarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.