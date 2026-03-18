Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Liverpool ile İngiltere’de karşı karşıya geliyor.
Anfield’daki karşılaşmada Liverpool, maçın 25. dakikasında Szoboszlai’nin golüyle 1-0 öne geçti.
PENALTIYI KURTARDI
İlk yarının duraklama anlarında Jakobs’un Szoboszlai’ye yaptığı müdahale sonrası Liverpool penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah’ın şutunu Uğurcan köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi.
İLK YARIDAN 6 KURTARIŞ
Uğurcan, ilk yarının son anlarında art arda iki kritik kurtarış yaparak maça damgasını vurdu. Milli kaleci, ilk yarıdan toplam 6 kurtarışla muazzam bir performans sergiledi.
BİR ÖNCEKİ MAÇTA DA YILDIZLAŞMIŞTI
Turun ilk maçında Galatasaray, Liverpool’u 1-0 yenmişti. 29 yaşındaki Uğurcan o maçta da 7 kurtarışa imza atmıştı.