Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Liverpool ile İngiltere’de karşı karşıya geldi.

Liverpool, Anfield’daki karşılaşmayı 4-0 kazandı ve çeyrek finale kalan taraf oldu.

PENALTIYI KURTARDI

İlk yarının duraklama anlarında Jakobs’un Szoboszlai’ye yaptığı müdahale sonrası Liverpool penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah’ın şutunu Uğurcan köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi.

İLK YARIDAN 6 KURTARIŞ

Uğurcan, ilk yarının son anlarında art arda iki kritik kurtarış yaparak maça damgasını vurdu. Milli kaleci, ilk yarıdan toplam 6 kurtarışla muazzam bir performans sergiledi.

MAÇTA TOPLAM 11 KURTARIŞ

Milli kaleci maçın 2. yarısında ise 5 kurtarış daha yaptı ve toplam 11 kurtarış yapmış oldu.

BİR ÖNCEKİ MAÇTA DA YILDIZLAŞMIŞTI

Turun ilk maçında Galatasaray, Liverpool’u 1-0 yenmişti. 29 yaşındaki Uğurcan o maçta da 7 kurtarışa imza atmıştı.