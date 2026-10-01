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Sarı-kırmızılı takımda Uğurcan Çakır’ın sezon başlangıcı istediği gibi geçmedi. Tecrübeli kalecinin oynadığı maçlarda kalesinde gördüğü goller dikkat çekti.

30 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’in geride kalan 6 haftasında 5 kez ilk 11’de görev aldı ve bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Uğurcan, söz konusu maçlarda toplam 8 golü kalesinde gördü. Milli kaleci, sezon içerisinde yalnızca Erzurumspor Futbol Kulübü ile Kocaelispor karşılaşmalarında rakiplerine gol şansı vermedi.

Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ile oynadığı mücadelede ise 3 gole engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi, A Milli Futbol Takımı’nın Fransa karşılaşmasında da ilk 11’de sahaya çıktı ve mücadeleyi kalesinde gördüğü 1 golle tamamladı.

Böylece 30 yaşındaki kaleci, bu sezon Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla çıktığı 7 resmi müsabakada toplam 12 gol yedi. Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezonun ilk 4 haftasında Trabzonspor’un kalesini korumuş, ardından Galatasaray’a transfer olmuştu.

Deneyimli kaleci, önceki sezon Süper Lig’deki ilk 6 haftalık bölümde ise kalesinde yalnızca 2 gol görmüştü.