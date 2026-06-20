A Milli Takım D Grubu'nun ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

UĞURCAN ÇAKIR: 'ONLARI GURURLANDIRMAK İSTİYORDUK AMA BAŞARAMADIK'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, "Tüm ülkemizden özür diliyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, olmadı. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentilerin altında kaldık. Tüm ülkemizden özür diliyorum. Onları gururlandırmak istiyorduk ama başaramadık. Buraya gelenlerden de özür dilerim. Maç hakkında konuşacak bir şey yok. Takım arkadaşlarım çok istedi, çok büyük mücadele verdik." diye konuştu.