Trendyol 1. Lig’i 71 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Arca Çorum FK’nin teknik direktörü Uğur Uçar, sürecin her anında doğru karar vermeleri gerektiğini belirtti.

Uçar, ligde 38. ve son haftada, şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Erzurumspor FK ile sahalarında 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karşılaşmaya planladıkları şekilde başladıklarını ve erken golle üstünlük kurduklarını ifade eden Uçar, net fırsatları değerlendiremeyince farkı açamadıklarını, kontrol ellerindeyken gelen şanssız bir penaltıyla skorun eşitlendiğini aktardı.

Görev yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldıklarını belirten Uçar, 2,3 puan ortalaması yakaladıklarını söyledi.

Play-off sürecinin yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Uçar, bu dönemde taktik disiplin, odaklanma ve mental gücün en üst seviyede olması gerektiğini ifade etti. Her maçın final niteliğinde olacağını belirten teknik direktör, küçük detayların sonuçları belirleyeceğini dile getirdi. Arca Çorum FK’nin karakteri ve oyun disipliniyle bu süreci yönetebilecek güce sahip olduğunu, hedefe odaklanan bir yapıyla önemli işler yapabileceklerini söyledi.

Uçar ayrıca, taraftarları play-off 1. turunda 7 Mayıs’ta Ankara Keçiörengücü ile oynanacak maçta tribünlere davet etti.