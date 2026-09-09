Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Çorum FK, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, ısınmanın ardından kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

'SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİNİ BİLİYORUZ'

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğur Uçar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarımızla buluştuğumuz ilk maçta 3 puanla saha 3 golle 3 puanla sahadan ayrılmak bizi çok mutlu etti. Bu hafta Çorum FK'nın deplasmanındaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Tabii iyi bir takıma karşı oynayacağız ama eksiklerini de biliyoruz. Bunların üzerinde çalışıp, en iyi şekilde hazırlanarak hafta sonu Samsun'dan 3 puan alarak Çorum'a geri dönmek istiyoruz.

'KENDİ OYUNUMUZDAN HİÇBİR ZAMAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

İçeride, dışarıda, büyük maçta, Anadolu takımlarıyla oynarken de kendi oyunumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Savunma anlamında onların üzerinde duracağız. Hücumda onların savunmadaki eksikleri neler, biz de bunların üzerinde durup ona göre opsiyonları planlayacağız ve hafta sonu hazır bir şekilde sahaya çıkacağız.

'TOPUN BİZDE KALMASINI SEVİYORUM AMA POZİSYONA GİRMEYİ DAHA ÇOK SEVİYORUM'

Zaten ben kendim oyun anlamında topa hakim olmayı seven bir teknik direktörüm. Ama şunu da söylemek istiyorum. Top hakimken de yakaladığımız pozisyonlarda geçiş oyunlarını da oynayabiliyoruz. Topun kalmasını, bizde kalmasını seviyorum ama pozisyona girmeyi daha çok seviyorum.

İnşallah bunu sezon sonuna kadar devam ettiririz. Biz yeni bir takımız. Her gün adaptasyonları daha iyi oluyor. Birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Biz bunu daha çok yüksek seviyelere belki yüzde belki bu 65-70 seviyesine çekebilirsek daha mutlu olabilirim."