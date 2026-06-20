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Uğur Mumcu suikastı davasında, emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş'un tanık olarak dinlenmesi istendi. Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, Karakuş'un kamuoyuna açıkladığı veya açıklayamadığı bilgileri mahkeme önünde anlatması gerektiğini belirtti

24 Ocak 1993'te Ankara'da aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu suikastına ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir başvuru yapıldı. Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu'nun vekili Erkin Etike, emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş'un tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, suikastın arkasındaki yapı ve bağlantılar yıllardır kamuoyunda tartışılırken, mahkemeye sunulan dilekçede, Karakuş'un 14 Aralık 2023'te katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği iddialara dikkat çekildi. Karakuş'un söz konusu yayında, Uğur Mumcu'nun "İsrail'den gelen beş kişi tarafından öldürüldüğünü" ve bu kişilerin "FETÖ'nün yardımıyla Esenboğa Havalimanı'ndan kayıtsız şekilde ülkeden ayrıldığını" iddia ettiği belirtildi.

Dilekçede, Karakuş'un olayın ayrıntılarını bildiğini söylediği, bu nedenle tanık sıfatıyla dinlenerek bilgi ve görgüsünün sorulmasının dava açısından önem taşıdığı kaydedildi.

'BİLDİKLERİNİ MAHKEMEDE AÇIKLASIN'

Aydınlık'a konuşan Ceyhan Mumcu, Karakuş'un yıllardır bu iddiaları dile getirdiğini belirterek, "Madem 'emin kaynaklardan bilgi aldığını söylüyor, bunları mahkeme önünde açıklamalıdır. Bu kaynakların kim olduğu, ne bildiği yargı kayıtlarına geçmelidir." diye konuştu.

Karakuş'un açıklamalarının dava için önemli hale geldiğini söyleyen Mumcu, "Bir adli hataya yol açılmasın. Sayın Karakuş ne biliyorsa mahkeme huzurunda anlatmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mumcu, önümüzdeki duruşmanın davanın seyri açısından kritik öneme sahip olacağını da belirtti.

'KARANLIK DOSYALARI HALA AYDINLATILMADI'

Yalnızca Uğur Mumcu dosyasına değil, 1990'lı ve 2000’li yılların başındaki diğer faili meçhul olaylara da değinen Ceyhan Mumcu, dönemin hâlâ tam anlamıyla aydınlatılamadığını söyledi.

Uğur Mumcu suikastının yanı sıra, 1993’te Orgeneral Eşref Bitlis'in şüpheli uçak kazası sonucu yaşamını yitirmesi ve 2001’de Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı gibi olayların kamuoyunda tartışılmaya devam ettiğini belirten Mumcu, bu süreçte NATO'nun gizli yapılanmaları ve "Gladio" bağlantılarına ilişkin iddiaların da gündemden hiç düşmediğini ifade etti.

Türkiye'de uzun yıllardır çeşitli siyasi cinayetler ve faili meçhul olaylar üzerinden NATO Gladyosu tartışmalarının sürdüğünü hatırlatan Mumcu, birçok dosyada kamuoyunu tatmin edecek açıklığa ulaşılamadığını söyledi.

'İDDİALAR AÇIKLIĞA KAVUŞMUŞ DEĞİL'

Mumcu, bu tartışmalar sürerken Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlandığına dikkat çekti.

NATO toplantılarından somut sonuç beklemediğini belirten Mumcu, Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki karanlık olayların aydınlatılmasının daha önemli olduğunu savundu. Mumcu, "Yıllardır tartışılan suikastlar, faili meçhuller ve bunların arkasındaki uluslararası bağlantılara ilişkin iddialar hâlâ tam olarak açıklığa kavuşturulabilmiş değil." değerlendirmesini yaptı.