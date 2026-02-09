Ankara’da Uğur Mumcu suikastı ile 21 faili meçhul cinayeti kapsayan 'Umut Davası'nın 14. duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme 14 Temmuz'a ertelendi.

FAİL OĞUZ DEMİR AVUSTRALYA'DA MI?

Duruşmaya Mumcu'nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Duruşmayı bazı milletvekilleri de takip etti. Davada Mumcu ailesinin avukatı, sanık Demir adına kayıtlı bir araç olduğunu söyleyerek, bu araca ilişkin araştırma yapılmasını istedi. Ayrıca Demir ve ailesinin Avustralya'da olduğuna dair bilgiler olduğu belirtilerek, iadesi için gereğinin yapılması talep edildi.

ADALET BAKANLIĞI'NA YAZI GÖNDERİLDİ

Demir adına kayıtlı olduğu belirtilen aracın ilk tescil tarihinden itibaren trafikte gördüğü işlemlerin niteliğine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın Avustralya'da olma ihtimali bulunduğu kaydedilerek, iadesi için gerekli talebin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına hükmedildi.

Cinayetin kilit faili olarak gösterilen ve kırmızı bültenle aranan Oğuz Demir’in Avustralya'da yaşadığı iddia ediliyor. Mahkeme Dışişleri Bakanlığı'na Oğuz Demir'in akıbeti için bilgi talebi gönderdi. Uğur Mumcu suikastı 14. duruşmada da aydınlanmadı.