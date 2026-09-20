Kaynak: Haber Merkezi

Fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler ve başlatılan soruşturmalar gündemdeki yerini korurken, ekonomi yazarı Uğur Gürses’in 16 Eylül’de yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Gürses, söz konusu paylaşımında fonlarla ilgili sürecin yalnızca adli boyutuyla sınırlı kalmaması gerektiğini savunarak Devlet Denetleme Kurulu’nun da konuyu incelemesi gerektiğini belirtmişti.

Gürses paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu fonlar konusu, kriminal boyutunun da ötesinde Devlet Denetleme Kurulu'nun soruşturması gereken bir konu. Ne oldu? Kim izin verdi? Neden önlem alınmadı? Kimler Fayda sağladı”

Ekonomi yazarı, 16 Eylül tarihli bu paylaşımına İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı verildiğini duyurdu.

GÜRSES’TEN KARARA TEPKİ

Uğur Gürses, kararın ardından X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İfade özgürlüğünde bugün:

16 Eylül günü X'te yaptığım şu paylaşıma İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği erişimi engelleme karar vermiş.

X platformu henüz bu kararı uygulamadı.

Soruyorum; kriminal bir soruşturma var mı? Var. Bunu söylemenin ve Devlet Denetleme Kurulu'nın bu fon skandalını soruştursun talebinin nesi sakıncalı olmuş?

Fonlarda manipülasyonu yapanlar bile bu engelleme kararı alınması hızında derdest edilmediler..."

Gürses böylece erişim engeli kararına tepki gösterirken, fonlarla ilgili sürecin DDK tarafından da incelenmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Devlet Denetleme Kurulu’nun mevzuattaki görevleri arasında denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma bulunuyor.