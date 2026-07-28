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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Uğur Dündar, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Dündar, ifadesinde Haluk Levent ile ilişkisine ve deprem dönemindeki paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABİ TAVSİYESİNDE BULUNDUM"

Dündar, Haluk Levent'e geçmişte para işlerinden uzak durması yönünde tavsiyede bulunduğunu belirterek, "Ben Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme' şeklinde abi tavsiyesinde bulundum. Meslek geçmişim ve kıdemim nedeniyle çevremdekilere bu yönde yumuşak tavsiyelerim olur." ifadelerini kullandı.

DEPREM DÖNEMİNDEKİ PAYLAŞIMINI ANLATTI

Deprem sürecinde sosyal medya hesabından Ahbap ve Babala oluşumuna destek veren bir paylaşım yaptığını belirten Dündar, o dönemde yapılan çalışmaların devlet tarafından akredite edildiğini düşündüğü için paylaşım yaptığını söyledi.

Dündar, daha sonra Haluk Levent hakkında ortaya atılan iddialar ve soruşturma haberlerini öğrendiğinde söz konusu paylaşımını sildiğini ifade etti.

"AHBAP'IN FAALİYETLERİNDE YER ALMADIM"

İfadesinde Ahbap Derneği ile herhangi bir bağı bulunmadığını vurgulayan Dündar, Haluk Levent ile görüşme kaydı olmadığını, Ahbap'ın merkezine hiç gitmediğini ve derneğin yardım faaliyetlerini koordine etmediğini söyledi.

Ahbap'ın ünlü isimleri kullanarak öne çıkmaya çalıştığı ya da eleştirilere karşı sosyal medya üzerinden linç kampanyaları yürüttüğü yönünde bir bilgisinin olmadığını belirten Dündar, kendi meslek geçmişi nedeniyle şöhret kazanmak için böyle bir oluşuma ihtiyaç duymayacağını dile getirdi.

"TOPLUM ADINA ÜZGÜNÜM"

Dündar, süreç nedeniyle Türk toplumu adına üzüntü duyduğunu ifade ederek, şahsi olarak özür dilemesini gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Deprem döneminde devlet kurumlarından gelecek her türlü görev ve daveti onur kabul edeceğini belirten Dündar, ifadesini bu sözlerle tamamladı.