2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında pek çok sanatçı ve tanınmış isim yardım çalışmalarına devam ederken, Aslan ve Ergenekon’un yürüttüğü farklı bir destek yöntemi gündeme geldi. İddialara göre çift, depremzede ailelerin mahalle bakkallarına olan borçlarını kapatarak doğrudan ve pratik bir çözüm sundu.

DEPREMZEDELERE SESSİZ DESTEK MODELİ

Çiftin özellikle maddi sıkıntı yaşayan ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yerel esnafla iş birliği yaptığı ifade ediliyor. Bu yöntem sayesinde hem bakkalların alacakları tahsil ediliyor hem de ailelerin temel gıdaya erişimi kolaylaşıyor.

“BUNU BÜYÜTMEYE GEREK YOK”

Kendisine yöneltilen sorulara kısa bir yanıt veren Uğur Aslan, yapılan yardımların abartılmaması gerektiğini belirterek, “Bunu söylemeyin, çok büyük bir şey değil” sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama, çiftin yardım faaliyetlerini ön plana çıkarmak istemediğini bir kez daha ortaya koydu.