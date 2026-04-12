Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, X platformunda yaptığı paylaşımlarda Türkiye’den 1 milyar dolar talep ettiğini ve “Türkiye’nin en güzel kadınının kendisine gönderilmesini” istediğini öne sürmüştü.

Kainerugaba ayrıca Türkiye’ye taleplerinin karşılanması için bir ay süre verdiğini ifade etmiş, bu açıklamalar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

PAYLAŞIMLARINI GERİ ÇEKTİ

Tepkilerin ardından Kainerugaba’nın söz konusu paylaşımlarının büyük bölümünü sosyal medya hesabından sildiği görüldü. Bu durum, kamuoyunda “geri adım” olarak yorumlandı.

Kainerugaba’nın daha önce İsrail’e İran ile olası bir savaş için 100 bin asker gönderebileceğini söylediği, ayrıca İran’a karşı 500 bin kişilik bir güç sağlayabileceğini iddia ettiği de hatırlatıldı. Ancak Uganda’nın mevcut askeri personel sayısının yaklaşık 45 bin olduğu, savunma bütçesinin ise 1 milyar dolar civarında bulunduğu biliniyor.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALI AÇIKLAMALAR

Ugandalı generalin 2022'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında yaptığı açıklamalar da gündem olmuştu.

Kainerugaba’nın Meloni’ye 100 inek başlık parası karşılığında evlilik teklif ettiği ve teklifin reddedilmesi halinde Roma’yı işgal edeceğini söylediği iddia edilmişti.