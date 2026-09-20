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Uganda ordusu, Türkiye ile yürütülen savunma ve askeri iş birliğini askıya aldığını açıkladı. Kararın, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin eleştirmenlerinden siyasi blogger Fred Lumbuye'nin Türkiye'den iadesi konusunda Ankara ile Kampala arasında yaşanan gerilimin ardından alındığı belirtildi.

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) Sözcüsü Chris Magezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile tüm savunma ve askeri iş birliğinin “derhal geçerli olmak üzere” askıya alındığını bildirdi.

Magezi, kararın iki ülke arasındaki “karşılıklı savunma ve askeri iş birliğine ilişkin çözülmemiş meseleler” giderilene kadar yürürlükte kalacağını ifade etti. Açıklamada, kararın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

GERİLİMİN MERKEZİNDE LUMBUYE VAR

Kararın gerekçesinde Fred Lumbuye'nin adı doğrudan belirtilmedi. Ancak Uganda'nın, Museveni yönetiminin önde gelen eleştirmenlerinden Lumbuye'nin Türkiye'den iade edilmesini uzun süredir talep ettiği ve bu konunun iki ülke arasında gerilime neden olduğu aktarıldı.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba da son dönemde Lumbuye'nin ülkeye iade edilmesi yönündeki çağrılarını artırmıştı.

Lumbuye hakkında şiddete teşvik, yanlış bilgi yayma ve bilgisayar sistemlerinin kötüye kullanılması gibi suçlamalar da dahil olmak üzere 15 ayrı suçlama bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

UGANDA'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ankara ile Kampala arasındaki gerilim Lumbuye meselesiyle sınırlı kalmadı. Kainerugaba, son aylarda Türkiye'ye yönelik çeşitli açıklamalarıyla da gündeme geldi.

Kainerugaba'nın nisan ayında Türkiye'den Uganda'ya 1 milyar dolarlık “güvenlik temettüsü” ödemesini talep ettiği, ayrıca Türkiye'nin “en güzel kadınıyla” evlenmek istediğini söylediği aktarıldı.

Bu taleplerin karşılanmaması halinde diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve Türk Hava Yolları'nın Uganda'daki faaliyetlerinin engellenmesi yönünde tehditlerde bulunduğu, söz konusu sosyal medya paylaşımlarının daha sonra silindiği belirtildi.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE GÖSTERİ

Uganda'nın başkenti Kampala'da cuma günü Türkiye Büyükelçiliği önünde de gösteri düzenlendi. Kainerugaba ile bağlantılı olduğu belirtilen Uganda Yurtseverler Birliği'ne bağlı binlerce kişinin katıldığı gösteride, Lumbuye'nin Türkiye'de bulunmasına tepki gösterildi.

Grubun Genel Sekreteri Fadil Twalla, göstericilerin “Türk halkının düşmanı olarak değil, derin bir hayal kırıklığı yaşayan Ugandalı vatanseverler” olarak toplandığını söyledi.

Protestolar nedeniyle Uganda'daki Türkiye Büyükelçiliğinin 18 Eylül'de kapalı kaldığı aktarıldı.

TÜRKİYE İLE YAKLAŞIK 10 YILLIK ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

Uganda ile Türkiye arasında yaklaşık 10 yıldır savunma alanında iş birliği yürütülüyordu.

Bu kapsamda askeri eğitim, silah ve gözetleme ekipmanlarının temini, teknoloji transferi ile terörle mücadele ve güvenlik alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Uganda'nın askeri iş birliğini askıya alma kararı, Türkiye merkezli Yapı Merkezi'nin üstlendiği 3 milyar dolarlık demiryolu projesine ilişkin iptal ihtimali ve bazı Türk vatandaşlarının sınır dışı edilebileceği yönündeki tehditlerin ardından geldi.

TÜRKİYE'NİN "EN GÜZEL KADININI" EŞ OLARAK İSTEMİŞTİ

Uganda Genelkurmay Başkanı Keinerugaba, nisan ayındaki açıklamasında Türkiye'nin Somali'deki askeri faaliyetlerine çıkışmış, bu adımlara karşılık Türkiye'nin Uganda'ya 1 milyar dolar ödeme yapmasını ve ülkedeki en güzel kadını kendisine eş olarak vermesini şart koşmuştu.