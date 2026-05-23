Uganda Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 yeni Ebola virüsü hastalığı vakasının doğrulandığını açıkladı. Son gelişmelerle birlikte toplam teyit edilmiş vaka sayısının 5’e yükseldiği bildirildi.

Yeni vakalardan ikisinin, daha önce tespit edilen ilk hastayla temaslı olan ve gözetim altında tutulan bir Ugandalı sürücü ile bir sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Her iki hastanın da tedavi altına alındığı ifade edildi.

Üçüncü vakanın ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı bir kadın olduğu açıklandı. Açıklamaya göre, hafif semptomlarla Uganda’ya giriş yapan hasta, özel bir uçuşla başkent Kampala’daki bir hastanede tedavi gördü.

14 Mayıs’ta taburcu edilerek KDC’ye dönen hastayı taşıyan pilotun ihbarı sonrası yapılan testlerde Ebola pozitif sonucu elde edildiği bildirildi.

Uganda Sağlık Bakanlığı, tüm temaslıların tespit edilerek yakın takibe alındığını ve halkın dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

DSÖ’DEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vakaların Bundibugyo türü Ebola kaynaklı olduğunu belirtti.

Tedros, Uganda’nın hızlı müdahalesini takdir ederken, salgının kontrol altına alınması için yüksek teyakkuzun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. DSÖ’nün, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile birlikte bölgedeki çalışmaları desteklediği ifade edildi.