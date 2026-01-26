Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama geldi: Karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu

" DONÖR ADAYININ İSMİNİ AÇIKLAMAK İÇİN HENÜZ ERKEN”

Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık son olarak şunları söyledi:

"Şu anki değerlendirmeler tamamen tıbbi süreçlerle ilgilidir. Hocalarımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda, bu üç donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlenmiştir. Ancak henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmemiş ve yasal süreçler tamamlanmamıştır. Bu nedenle donör adayının ismini açıklamak için henüz erkendir. Süreç netleştiğinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Endikasyona, yani hastanın o andaki durumuna organ nakli ekibi karar verecektir. Hastanın aciliyet durumuna göre hareket edilecektir. Tıbbi ve yasal süreçler tamamlandıktan sonra, Ufuk Özkan'ın tıbbi durumunun nakil için uygun olması halinde son değerlendirmeler yapılacak ve ameliyat planı oluşturulacaktır."