Başta Geniş Aile olmak üzere birçok yapımda izleyici karşısına çıkan Özkan, geçtiğimiz haftalarda tam 11 saat süren zorlu bir operasyona alındı. Nakil süreci, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’ın donör olmasıyla başarıyla tamamlandı.
Ufuk Özkan'ın nakil öncesi görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat süren kritik operasyonun perde arkası
Özel bir hastanede gerçekleştirilen karaciğer nakliyle yeniden sağlığına kavuşan sevilen oyuncu Ufuk Özkan’ın ameliyat öncesine ait görüntüleri gün yüzüne çıktı.Mehmet Ertaş
Hayati önem taşıyan ameliyatın ardından tedavi süreci olumlu ilerleyen oyuncu, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Operasyon boyunca bir an olsun ağabeyini yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan, o zorlu günleri kayda aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ameliyat öncesinin sessiz bekleyişini, kapı önündeki heyecanı ve içlerinde kopan fırtınayı anlattı.
Umut Özkan paylaşımında, ameliyat sonrası gelen derin nefesi ve gözlerde biriken şükür yaşlarını hayatları boyunca unutamayacaklarını ifade etti.
Yaşadıkları süreci sadece kalplerinde saklamak istemediklerini belirten Özkan, bu deneyimin başkalarına umut ve güç olmasını dilediklerini söyledi. Dualarla ve dayanışmayla geçen o günlerin, aileleri için ömür boyu unutulmayacak bir hatıra olarak kalacağını vurguladı.